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रणवीर सिंह को मिली राहत! FWICE ने हटाया बैन, ‘Don 3’ विवाद में आया बड़ा बदलाव

Ranveer Singh FWICE Controversy: रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन की कार्रवाई को फिल्म वर्कर्स बॉडी ने वापस ले लिया है, जिससे एक्टर को राहत मिली है। इस फैसले को इस मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है और इससे उनके चल रहे और आने वाले प्रोजेक्ट्स का रास्ता साफ हो गया है।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 03, 2026

Ranveer Singh FWICE Controversy

FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ बैन को किया निरस्त। (फोटो सोर्स: IMDb)

Ranveer Singh FWICE Controversy: बॉलीवुड से एक बड़ी खबर आ रही है कि Federation of Western India Cine Employees (FWICE) ने ऑफिशियली 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ अपने नॉन-कोऑपरेशन जेनरेटिव के निर्देश को वापस ले लिया है, जिससे 'डॉन 3' से उनके बाहर होने को लेकर चल रहे विवाद में एक बड़ा बदलाव आया है।

3 जून को जारी एक प्रेस रिलीज में, FWICE ने कहा कि ये फैसला कई दौर की बातचीत और विचार-विमर्श के बाद, साथ ही इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA)की दखल अंदाजी के बाद लिया गया है। फेडरेशन ने कहा कि उसका मानना ​​है कि मनोरंजन जगत में आपसी तालमेल और एकता बनाए रखने के हित में, इस मामले को अब "आपसी सहमति से समाधान" की ओर बढ़ना चाहिए।

FWICE ने नॉन-कोऑपरेशन जेनरेटिव निर्देश लिया वापस

जानकारी के लिए बता दें कि इस नॉन-कोऑपरेशन जेनरेटिव निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा करते हुए, FWICE ने कहा कि इंडस्ट्री के अंदर के विवादों को लंबे समय तक चलने वाले झगड़ों के बजाय बातचीत और आपसी समझ से सुलझाया जाना चाहिए। बॉडी ने कहा, "FWICE ने एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ अपने नॉन-कोऑपरेशन के निर्देश को वापस ले लिया है।"

इसके साथ ही ग्रुप ने यह भी बताया कि इस मामले पर अलग-अलग प्रोड्यूसर्स बॉडीज के साथ बातचीत अभी भी जारी है। साथ ही, संगठन ने एक्टर से अपील की कि वो इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिशों में हिस्सा लें। FWICE ने कहा, "हम रणवीर सिंह से विनम्रतापूर्वक अपील करते हैं कि वो इस मुद्दे का समाधान खोजने में सहयोग करें।"

रणवीर सिंह के लीगल नोटिस के बाद लिया गया एक्शन

जानकारी के लिए बता दें कि ये घटनाक्रम रणवीर सिंह द्वारा फिल्म वर्कर्स बॉडी को एक लीगल नोटिस भेजने के ठीक एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी असहयोग के निर्देश को वापस लेने की मांग की थी। मीडिया से बात करते हुए, FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने पुष्टि की कि फेडरेशन को वो कानूनी नोटिस मिल गया है और वो उचित कानूनी तरीकों से उसका जवाब देंगे। पंडित ने कहा, "वो कानूनी लेटर हमें कल मिला था और उसमें हमसे नॉन-कोऑपरेशन के निर्देश को हटाने का अनुरोध किया गया था।"

किसी पर भी बैन लगाने का अधिकार हमारे पास नहीं

उन्होंने आगे कहा, "हम रणवीर से अपील करते हैं कि वे आएं, हमारे साथ बैठें और कोई समाधान निकालें। हम उनकी स्टारडम का सम्मान करते हैं… किसी पर भी बैन लगाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हमें उम्मीद है कि रणवीर की तरफ़ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आएगी।"

इसके साथ ही FWICE ने ये भी बताया कि वो रणवीर सिंह के कानूनी नोटिस का जवाब उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही देगा। अपने आधिकारिक बयान में, फेडरेशन ने इस मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए IMPPA के दखल और प्रयासों के लिए उसे धन्यवाद दिया, और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री अपने स्टेकहोल्डर्स के बीच आपसी सम्मान, सहयोग और एकजुटता पर ही फलती-फूलती है।

क्या है डॉन 3 विवाद?

जानकारी के लिए बता दें कि ये Don 3 विवाद तब शुरू हुआ जब रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' शूटिंग शुरू होने के कुछ हफ़्तों पहले ही छोड़ दी थी। इसी कदम की वजह से FWICE ने एक्टर के खिलाफ 'नॉन-कोऑपरेशन' का निर्देश जारी कर दिया। इस मुद्दे ने फिल्म इंडस्ट्री में बहस छेड़ दी, जिसमें पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कई मशहूर हस्तियों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने अपनी राय रखी।

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रणवीर सिंह

Updated on:

03 Jun 2026 02:27 pm

Published on:

03 Jun 2026 02:05 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रणवीर सिंह को मिली राहत! FWICE ने हटाया बैन, ‘Don 3’ विवाद में आया बड़ा बदलाव

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