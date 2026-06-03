रणवीर सिंह को मिली राहत! FWICE ने हटाया बैन, ‘Don 3’ विवाद में आया बड़ा बदलाव

जानकारी के लिए बता दें कि ये घटनाक्रम रणवीर सिंह द्वारा फिल्म वर्कर्स बॉडी को एक लीगल नोटिस भेजने के ठीक एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी असहयोग के निर्देश को वापस लेने की मांग की थी। मीडिया से बात करते हुए, FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने पुष्टि की कि फेडरेशन को वो कानूनी नोटिस मिल गया है और वो उचित कानूनी तरीकों से उसका जवाब देंगे। पंडित ने कहा, "वो कानूनी लेटर हमें कल मिला था और उसमें हमसे नॉन-कोऑपरेशन के निर्देश को हटाने का अनुरोध किया गया था।"