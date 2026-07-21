रेखा के साथ उत्सव फिल्म की शूटिंग पर शेखर सुमन का खुलासा, बोले- ‘उन्होंने कभी नहीं कहा, मुझे यहां-वहां मत छुओ’

Shekhar Suman on Rekha: इन दिनों शेखर सुमन अपने टॉक शो 'शेखर टुनाइट' को लेकर सुर्खियों में हैं। अपने इस शो में वो देश में फैले मुद्दों, राजननीति और फिल्मों पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। उनके ये सटायर सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। हाल ही में 'स्क्रीन स्पॉटलाइट' में शेखर सुमन ने अपनी पहली फिल्म 'उत्सव' और दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ काम करने के अपने अनुभव पर बात करते हुए उनके साथ किए बोल्ड सीन्स के बारे में भी खुलकर बात की और बताया कि कैसे रेखा ने उन्हें सेट पर बहुत कम्फर्टेबल फील कराया।