‘जब तुम मेरा मजाक उड़ाते हो तो मैं हंसता हूं’, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर शेखर सुमन ने सुनाया किस्सा

अटल जी शेखर के पास पहुंचे और तपाक से गले लगा लिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने शेखर सुमन की पीठ थपथपाते हुए कहा – ‘ये शो चलता रहना चाहिए। जब तुम मेरी बात करते हो तो मैं जोर से हंसता हूं! मैंने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया और हर दिन देखता हूं’। शेखर ने कहा, यह मेरे लिए जिंदगी का सबसे अनमोल पल था। आपने और कहां देखा है कि कोई प्रधानमंत्री किसी एक्टर के लिए रुका हो?