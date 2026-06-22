जिस भाई पर हुआ धारदार हथियार से हमला, उनके साथ कैसा है पंकज त्रिपाठी का रिश्ता? क्यों रहते हैं गांव में अलग

हाल ही में बेलसंड गांव में पुरानी रंजिश के चलते बिजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पुरानी दुश्मनी को हमले की वजह माना जा रहा है।