Shekhar Suman: सोनिया गांधी के ममता बनर्जी को कांग्रेस ज्वाइन करने के प्रस्ताव पर शेखर सुमन ने ली चुटकी, बोले- कहीं तुम्हारे 2-4 ना भाग जाएं

शेखर सुमन ने अपने वीडियो में कहा कि सोनिया गांधी के ममता बनर्जी को प्रस्ताव वाली खबर सुनकर राजनीति कम और भारतीय परिवार ज्यादा याद आ गया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि हर घर में कोई न कोई ऐसा सदस्य होता है जो गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और कहता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर वो अपना अलग संसार बसाता है, पहचान बनाता है और कई साल बाद जब मुश्किलें आती हैं तो परिवार की बड़ी बुआ का फोन आता है और कहती है कि बेटा, जो हुआ सो हुआ, हमारे घर के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं।