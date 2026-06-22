शाहिद कपूर भी निकले जासूस? ‘कॉकटेल 2’ के एक सीन में दिखा ‘धुरंधर’ जैसा संयोग, लोग बनाने लगे मीम्स

Cocktail 2-Dhurandhar Coincidence: फिल्मों की दुनिया में कई बार ऐसी छोटी-छोटी बातें भी चर्चा का विषय बन जाती हैं, जिनके बारे में शायद मेकर्स ने कभी सोचा भी नहीं होता। इन दिनों कुछ ऐसा ही शाहिद कपूर की फिल्म ‘कॉकटेल 2’ के साथ देखने को मिल रहा है। फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी किया है और खूब हंसाया भी है। वजह है मुंबई की एक सड़क, जिसने अचानक रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की यादें ताजा कर दी हैं।