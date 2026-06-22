बेटे प्रतीक के साथ राज बब्बर के बिगड़े रिश्ते फिर हुए जगजाहिर, फाडर्स डे पर नाना के लिए भावुक हुए स्मिता पाटिल के बेटे

Prateik Smita Patil-Raj Babbar Rift: बॉलीवुड अभिनेता प्रतीक स्मिता पाटिल एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। फादर्स डे के मौके पर अभिनेता ने सोशल मीडिया पर ऐसा भावुक मैसेज साझा किया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खास बात ये रही कि उन्होंने अपने दिवंगत नाना शिवाजीराव पाटिल को याद करते हुए उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक बताया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता राज बब्बर को कहीं भी मेंशन नहीं किया।