‘आपके घर में भी मां-बाप हैं’, धर्मेंद्र के आखिरी समय में सनी देओल के गुस्से पर बोले बॉबी देओल, वो दर्द नहीं देखते

'जूम' से बात करते हुए बॉबी ने कई पहलुओं पर बात की है। 'बंदर' एक्टर का मानना है कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, ऐसे दुखों के लिए कभी तैयार नहीं होता। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपने तरीके से इस दर्द से लड़ता है और वो भी अपने पिता की यादों और उनके आशीर्वाद को महसूस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक, धर्मेंद्र की सकारात्मक ऊर्जा ही उन्हें लगातार मेहनत करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।