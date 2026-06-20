तीसरी बार दूल्हा बनने से पहले आमिर खान ने काम से लिया ब्रेक, गौरी स्प्रैट संग घर पर ही सादगी से करेंगे शादी

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्मों से लेकर अपने फैसलों तक हर बार अलग रास्ता चुनने वाले आमिर इस बार भी परंपरागत शाही शादी से दूर रहकर सादगी को प्राथमिकता देने वाले हैं। खबरों के मुताबिक, अभिनेता जल्द ही अपनी करीबी दोस्त और पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं।