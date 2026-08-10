ए आर रहमान के ‘छावा’ को प्रोपेगेंडा वाले बयान पर मनोज मुंतशिर ने बोला हमला, कहा- उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी

इस पर मनोज ने सवाल उठाया कि अगर रहमान को फिल्म की कहानी या उसके विचारों से आपत्ति थी, तो उन्हें प्रोजेक्ट स्वीकार करने से पहले ही इस बारे में फैसला लेना चाहिए था। मनोज के मुताबिक, किसी फिल्म के लिए संगीत तैयार करने से पहले उसकी कहानी और स्क्रिप्ट से परिचित होना स्वाभाविक है। मनोज ने इसी संदर्भ में कहा कि अगर किसी कलाकार को फिल्म का कंटेंट सही नहीं लगता, तो वह उसका हिस्सा न बनने का विकल्प चुन सकता है। उनके मुताबिक, फिल्म पूरी करने के बाद उसे प्रोपेगेंडा कहना उन्हें समझ नहीं आता।