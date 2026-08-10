गोविंदा ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, पत्नी सुनीता आहूजा के लिए बोले- वो प्यार से गाली देती है

गोविंदा ने ANI संग खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे पत्नी सुनीता द्वारा लगाए गए अफेयर्स के आरोपों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही शांत और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। गोविंदा ने कहा, "सुबह से लेकर शाम तक कई देवियों से आदमी मुलाकात करता है उसे पता ही नहीं है और सुनीता इतने प्यार से मुझ गाली देती हैं कि मैं चुपचाप सुन लेता हूं और उनके हाथ से खाना भी खाता हूं। मेरा परिवार जिस मुकाम पर है और मेरे बच्चे जिस तरह से बड़े हुए हैं, उसका पूरा श्रेय सुनीता को ही जाता है। हर इंसान को भगवान ने एक खास जिम्मेदारी दी है और उनके सपोर्ट के बिना मैं आज जिस मुकाम पर हूं वहां नहीं पहुंच पाता।"