सर्जरी के समय क्यों मोहम्मद रफी का गाना गा रहे थे सोनू निगम? आपरेशन थिएटर के वीडियो की बताई सच्चाई

Sonu Nigam Singing Mohammad Rafi Song: सिंगर सोनू निगम का रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ऑपरेशन टेबल पर लेटे हुए मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी का गाना 'सुहानी रात ढल चुकी' गाते दिखे थे। इस अजीब नजारे ने फैंस को हैरान और परेशान कर दिया था कि आखिर उनके फेवरेट सिंगर को हुआ क्या है? अब खुद सोनू निगम के अपने ऑपरेशन के बाद सारी सच्चाई बताई है कि उनकी उंगली में बार-बार एक फोड़ा हो रहा था जिसे ठीक करने के लिए उन्होंने सर्जरी करवाई है।