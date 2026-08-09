‘लव-जिहाद कर पत्नी को छोड़ दिया’, 3 शादी के बाद आमिर खान को लोगों ने किया ट्रोल

इस संवाद को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में आमिर खान की हालिया शादी को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि "आमिर से पूछो कि वह चौथी शादी कब कर रहे हैं", वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि क्या आमिर अपनी शादियों के बारे में बात करने शो में आए हैं। एक अन्य ने लिखा, "ये देश पतन की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति ने जो अपनी पत्नी का नाम लेकर देश को असुरक्षित बताया बाद में लव जिहाद के एजेंडे के तहत उसी पत्नी को दर-दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया।"