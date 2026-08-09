JPSC-JSSC Protest: आंदोलन कर रहे छात्रों के सपोर्ट में रांची पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा, बोले- छात्रों की आंखों के आंसू थे

Piyush Mishra Support JPSC JSSC protest Ranchi: दिल्ली के जंतर-मंतर के बाद अब झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इसके सपोर्ट में स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा पोस्ट कर चुके हैं। अब इस लिस्ट में फेमस बॉलीवुड अभिनेता, गीतकार और गायक पीयूष मिश्रा भी सपोर्ट में उतर आए हैं। पीयूष मिश्रा ने आंदोलन में शामिल होकर छात्रों के दर्द और संघर्ष के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।