‘हर 10-20 दिन में ऐसी झूठी खबरें फैलती हैं’ यश के फिल्म टॉक्सिक को लेकर तोड़ी चुप्पी, स्टारकास्ट पर दिया बयान

Yash Toxic trailer launch Bengaluru: कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश (Yash) की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic) का ट्रेलर बेंगलुरु में भव्य अंदाज में लॉन्च किया गया। 'केजीएफ' (KGF) की ऐतिहासिक सफलता के बाद यश इस फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर यश ने फिल्म से जुड़े कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि 'टॉक्सिक' को केवल एक क्षेत्रीय या कन्नड़ फिल्म के तौर पर देखना गलत होगा। यह एक पूरे भारत की फिल्म है, जिसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से बनाया गया है।