Rajasthan: ‘स्वर्णपरी’ अरुंधति चौधरी को 1 करोड़ तो यशवीर को मिले 30 लाख रुपए, दर्द बयां किया तो जागी सरकार

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शनिवार को आयोजित इस समारोह में राष्ट्रमंडल खेल 2026 और अन्य प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को भी पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स में भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले यशवीर सिंह को 30 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। इनके अलावा अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक विजेता संध्या विश्नोई, पैरा निशानेबाज मोना अग्रवाल और राहुल शर्मा को भी पुरस्कार राशि दी गई।