Rajasthan: गोल्ड मेडलिस्ट अरुंधति चौधरी का राजस्थान क्रीड़ा परिषद करेगा सम्मान, सरकार देगी 1 करोड़ रुपए

अरुंधति ने बताया कि फाइनल से ठीक पहले उनके शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ भारत के लिए तिरंगा लहराने का लक्ष्य था। उन्होंने कहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट चार साल में एक बार आते थे। ऐसे में मौका गंवाना उनके लिए बड़ी गलती होती। उन्होंने मुकाबले से पहले तय किया था कि मैच जितने भी राउंड का हो, उन्हें अपना 100 प्रतिशत देना था। पीछे हटने का मतलब चार साल तक दोबारा इंतजार करना होता।