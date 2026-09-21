Rajasthan Politics: राजस्थान में दो नगर निगम ऐसे जहां कांग्रेस को मिला बहुमत, फिर भी BJP का बन गया बोर्ड, जानें कैसे

Rajasthan Local Body Elections: जयपुर. राजस्थान के नगर निगम चुनाव में दो शहरों के नतीजों ने राजनीतिक समीकरणों को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया है। अजमेर और पाली नगर निगम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन महापौर की कुर्सी भाजपा के खाते में चली गई। दोनों जगह भाजपा के पास कांग्रेस की तुलना में कम पार्षद थे, लेकिन महापौर चुनाव में मिले वोटों ने बोर्ड की तस्वीर बदल दी।