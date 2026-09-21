Mayor Election Rusult: राजस्थान में निकाय प्रमुखों के चुनाव में भाजपा ने मारी बाजी, सात में से छह निगम में बने भाजपा के महापौर

बीजेपी। पत्रिका फाइल फोटो
BJP Mayor Rajasthan: जयपुर. राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में सोमवार को महापौर, सभापति और नगर पालिकाध्यक्ष के चुनाव के साथ ही शहरों की नई राजनीतिक तस्वीर साफ होने लगी। प्रदेश के 10 नगर निगमों में से सात में महापौर पद का फैसला हुआ, जबकि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर का चुनाव 25 सितंबर को होगा। आज हुए पांच महापौर पद के चुनावों में चार पर भाजपा ने कब्जा जमाया, जबकि बीकानेर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। इस तरह सात में से छह पर भाजपा का कब्जा हो गया है, वहीं केवल एक पर ही कांग्रेस जीती है।
दोपहर बाद आए परिणामों में भाजपा की बढ़त का असर पूरे प्रदेश के निकाय प्रमुखों के चुनाव में भी दिखाई दिया। दोपहर दो बजे तक 273 निकायों में 179 निकाय प्रमुखों के परिणाम घोषित हो चुके थे। इनमें भाजपा के 122 और कांग्रेस के 53 निकाय प्रमुख चुने जा चुके थे।
अलवर नगर निगम में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल ने कांग्रेस की अनामिका शर्मा को हराकर महापौर पद हासिल किया। सुमलता को 42 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 23 वोट मिले। अलवर में भाजपा के 28, कांग्रेस के 23 और 13 निर्दलीय तथा एक बसपा पार्षद हैं। बहुमत के लिए 33 वोट जरूरी थे। ऐसे में निर्दलीय और बसपा पार्षदों का समर्थन निर्णायक रहा।
पाली में भाजपा की नमिता बुबकिया महापौर चुनी गईं। उन्हें 33 वोट मिले। निर्दलीय राजबाला हिंगड़ को 29 और कांग्रेस की सुमित्रा जैन को तीन वोट मिले। यहां कांग्रेस के 29, भाजपा के 21 और 15 निर्दलीय पार्षद थे। लिहाजा मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी की मौजूदगी ने पूरे चुनाव को रोचक बना दिया। पाली को पहली महिला महापौर भी मिली है।
बीकानेर में कांग्रेस के अनिल कल्ला 50 वोट लेकर महापौर बने। भाजपा के सुरेंद्र सिंह शेखावत को 30 वोट मिले। बीकानेर में कांग्रेस के पास पार्षदों का बहुमत होने के कारण कांग्रेस का बोर्ड बनना पहले से ही मजबूत स्थिति में था।
उदयपुर में भाजपा के पारस सिंघवी को 55 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की पूनम कुंवर राठौड़ को 25 वोट मिले। भाजपा के पास 53 पार्षद थे और सिंघवी को दो अतिरिक्त वोट मिले। इस परिणाम में निर्दलीयों की भूमिका भी सामने आई।
अजमेर में भाजपा की अनामिका शर्मा ने कांग्रेस की किरण गढ़वाल को हराकर महापौर पद हासिल किया। यहां कांग्रेस के 37, भाजपा के 32 और 11 निर्दलीय पार्षद थे। बहुमत के लिए 41 वोट चाहिए थे, इसलिए निर्दलीयों का समर्थन निर्णायक रहा। भाजपा ने आठवीं बार बोर्ड और महापौर बनाया।
भरतपुर में भाजपा की अनुराधा सिंह निर्विरोध महापौर चुनी गईं और सोमवार को उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ भी ली। भीलवाड़ा में भी भाजपा की जसवंत कंवर निर्विरोध महापौर चुनी जा चुकी हैं।
अब सबसे ज्यादा नजर जयपुर, जोधपुर और कोटा पर रहेगी। इन तीनों बड़े नगर निगमों में महापौर का चुनाव 25 सितंबर को होगा। इसके साथ ही आज के परिणामों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि किन निकायों में क्रॉस वोटिंग हुई, निर्दलीयों ने किसका साथ दिया और अब उपमहापौर व उपाध्यक्ष पदों के लिए किस तरह के नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं।
|क्रम
|नगर निगम
|परिणाम/स्थिति
|महापौर
|पार्टी
|प्रमुख तथ्य
|1
|जयपुर
|चुनाव 25 सितंबर को
|—
|—
|25 सितंबर को मतदान/मतगणना
|2
|जोधपुर
|चुनाव 25 सितंबर को
|—
|—
|25 सितंबर को मतदान/मतगणना
|3
|कोटा
|चुनाव 25 सितंबर को
|—
|—
|25 सितंबर को मतदान/मतगणना
|4
|भरतपुर
|निर्विरोध
|अनुराधा सिंह
|भाजपा
|निर्विरोध चुनी गईं, आज शपथ ली
|5
|अलवर
|भाजपा की जीत
|सुमलता अग्रवाल
|भाजपा
|42 वोट; कांग्रेस को 23 वोट
|6
|पाली
|भाजपा की जीत
|नमिता बुबकिया
|भाजपा
|33 वोट; निर्दलीय राजबाला को 29, कांग्रेस को 3
|7
|बीकानेर
|कांग्रेस की जीत
|अनिल कल्ला
|कांग्रेस
|50 वोट; भाजपा के सुरेंद्र सिंह शेखावत को 30
|8
|उदयपुर
|भाजपा की जीत
|पारस सिंघवी
|भाजपा
|55 वोट; कांग्रेस की पूनम कुंवर राठौड़ को 25
|9
|अजमेर
|भाजपा की जीत
|अनामिका शर्मा
|भाजपा
|बीजेपी को 43 और कांग्रेस को 37 वोट मिले
|10
|भीलवाड़ा
|निर्विरोध
|जसवंत कंवर
|भाजपा
|निर्विरोध निर्वाचन; अब उपमहापौर पर मंथन
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