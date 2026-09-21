Mayor Election Results: राजस्थान में महापौर चुनाव: पाली में सिर्फ 4 वोट से जीत तो बीकानेर में बना एक “बड़ा रेकॉर्ड”

Rajasthan Mayor Election 2026: जयपुर. राजस्थान के नगर निगमों में महापौर चुनाव के नतीजों ने कई जगह दिलचस्प राजनीतिक समीकरण सामने रखे हैं। सोमवार को हुए चुनाव में अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर और पाली नगर निगम में महापौर पद के परिणाम घोषित हुए। भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा के महापौर निर्विरोध चुने जा चुके हैं। वहीं जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के महापौर पद का चुनाव 25 सितंबर को होगा।