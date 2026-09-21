Municipal Election Results: दोपहर 2 बजे बाद धकधक तेज, प्रदेश के सभी निकाय प्रमुखों की 3 बजे तक साफ होगी तस्वीर

मतदान खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा नजर क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय पार्षदों के रुख पर रहेगी। जिन निकायों में भाजपा या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां एक-एक पार्षद का वोट परिणाम बदल सकता है। चुनाव से पहले कई जगह पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई थी। अब मतगणना के बाद राजनीतिक दल यह आकलन करेंगे कि उनके पक्ष में कितने पार्षदों ने मतदान किया और किन स्थानों पर अपेक्षित वोट ट्रांसफर नहीं हुए।