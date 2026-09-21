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Jaipur Election Live Updates: सभापति-अध्यक्ष की घोषणा का काउंटडाउन, बाड़ेबंदी के बीच वोट डालने पहुंच रहे पार्षद, जानिए लेटेस्ट अपडेट्स 

Jaipur Local Body Election : जयपुर जिले के 18 निकायों में आज 21 सितंबर 2026 को अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। चौमूं से शाहपुरा तक रिसॉर्ट बाड़ाबंदी और निर्दलीयों की भूमिका के बीच जानें ताज़ा अपडेट्स।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Sep 21, 2026

jaipur urban local body election 2026 voting bjp congress battle

Jjaipur Urban Local Body Election 2026 - AI PIC

जयपुर जिले के स्थानीय निकाय चुनावों में आज का दिन निर्णायक और हलचल भरा साबित हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक आज जयपुर जिले के कुल 18 नगरीय निकायों में सभापति और पालिका अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इनमें 2 नगर परिषद (चौमूं व शाहपुरा) और 16 प्रमुख नगर पालिकाएं (बगरू, बस्सी, चाकसू, दुदू, जामवारामगढ़, जोबनेर, कालाडेरा, कोटपुतली, फुलेरा, सांभर, लिंक रोड, किशनगढ़ रेनवाल, शाहपुरा ग्रामीण, विराटनगर आदि) शामिल हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसके तुरंत बाद निकाय मुख्यालयों में ही वोटों की गिनती कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव को राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले ग्रामीण और शहरी धरातल पर राजनीतिक दबदबे की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

स्थानीय राजनीति के लिहाज से यह चुनाव इसलिए भी रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है क्योंकि 14 सितंबर को जारी हुए पार्षद पद के चुनावी नतीजों में किसी जगह बीजेपी को तो किसी जगह कांग्रेस को बढ़त मिली थी, जबकि दर्जनों वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार मजबूत बनकर उभरे हैं। इस सियासी बाजी को जीतने के लिए रविवार देर रात तक दोनों ही प्रमुख दलों ने अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने की पूरी ताकत झोंक दी। बाड़ाबंदी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच आज सुबह पार्षदों को पुलिस सुरक्षा के कड़े पहरे में सीधे मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया है।

LIVE UPDATES :

  • चौमूं : नगर परिषद में चल रहा सभापति पद के लिए मतदान, BJP के सभी पार्षद होटल से सीधे पहुंचे चौमूं नगर परिषद, एक ही बस में सवार होकर पहुंचे भाजपा के 30 पार्षद, नगर परिषद के बाहर पुलिस सुरक्षा का कड़ा पहरा, भाजपा से पार्षद आशीष दुसाद है चुनावी मैदान में, भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा के है बेहद करीबी
  • शाहपुराः नगरपरिषद में सभापति पद के लिए मतदान शुरू, भाजपा-कांग्रेस के पार्षद नगरपरिषद पहुंचे, कांग्रेस पार्षदों को लेकर पहुंचे विधायक मनीष यादव, रवीश खटाणा और मेघा चौधरी मैदान में 55 पार्षद रहे सभापति पद के लिए मतदान, नगरपरिषद के आसपास चप्पे-चप्पे पर पुलिस जाप्ता तैनात, ASP लाखन सिंह, डीएसपी रामवतार, ताखर, SHO रिया चौधरी मौके पर मौजूद, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट, शाहपुरा स्थित नगर परिषद में मतदान शुरू
  • फागी नगरपालिका में चैयरमेन पद के लिए मतदान शुरू, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद पहुंचे फागी नगरपालिका, पालिका क्षेत्र की बढ़ाई सुरक्षा, भारी पुलिस बल तैनात, फागी नगरपालिका में सबसे रोचक मुकाबला आज होगा, भाजपा के कजोड़ तिवारी और कांग्रेस के सुरेश जांगिड़ के बीच अध्यक्ष पद पर घमासान
  • शाहपुरा नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव का आज होगा फैसला, 35 निर्वाचित पार्षद करेंगे अध्यक्ष का चुनाव, दोपहर 2 बजे तक होगा मतदान, मतदान खत्म होते ही शुरू होगी मतगणना, कांग्रेस के रमेश सेन और निर्दलीय बालमुकुंद तोषनीवाल आमने-सामने, कांग्रेस के पास 22 पार्षद, बहुमत के आंकड़े से 4 अधिक, कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे तोषनीवाल, भाजपा के 8 पार्षदों के समर्थन की उम्मीद का दावा, निर्दलीय पार्षदों के संपर्क में होने की भी चर्चा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आज तय होगा शाहपुरा का नया अध्यक्ष
  • बगरू : नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव, पालिकाध्यक्ष के लिए मतदान हुआ शुरू, भाजपा पार्षद पहुंचे मतदान करने, विधायक कैलाश वर्मा, मंडल अध्यक्ष मनीष सुरोलिया, प्रभारी फतेह सिंह गुर्जर साथ मौजूद, कड़ी सुरक्षा जांच के बाद पार्षदों को दिया जा रहा है मतदान केंद्र में प्रवेश, मतदान केंद्र पर सुरक्षा का कड़ा घेरा, एसीपी धर्मेंद्र शर्मा, SHO चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद
  • बगरू नगर पालिका की 'शहर सरकार' का आज होगा फैसला, सभापति पद के लिए भाजपा की संतोष विजय चौहान मैदान में, कांग्रेस की अनु संदीप पाटनी से होगा मुकाबला, बगरू में भाजपा के 16, कांग्रेस के 11 पार्षद, 7 निर्दलीय पार्षदों के मत भी माने जा रहे महत्वपूर्ण, वही 1 RLP का पार्षद भी रखेगा अपनी भूमिका, मतदान के बाद आज तय होगा सभापति का नाम, बगरू में चेयरमैन पद को लेकर सियासी समीकरणों पर नजर, पार्षदों की लामबंदी और बैठकों का दौर जारी, मतदान और परिणाम पर टिकी सभी की निगाहें
  • कानोता नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा है मतदान, कांग्रेस के सभी प्रत्याशियो ने किया मतदान, वहीं निर्दलीय भी कर चुके हैं मतदान, बीजेपी के एक प्रत्याशी ने भी किया मतदान, 5 प्रत्याशी बीजेपी के अब करेंगे मतदान

पुष्कर व लग्जरी रिजॉर्ट्स में तगड़ी 'किलेबंदी'

मेयर और अध्यक्ष चुनाव में अपनी-अपनी पार्टियां बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले दो-तीन दिनों से पार्षदों को खरीद-फरोख्त और विपक्षी सेंधमारी से बचाने के लिए जयपुर शहर से दूर पुष्कर और जयपुर के आसपास बने लग्जरी होटलों और रिजॉर्ट्स में रखा गया था।

पुष्कर में बीजेपी की बाड़ाबंदी: बीजेपी ने अपने समर्थक पार्षदों को अजमेर रोड और पुष्कर स्थित रिजॉर्ट में ठहराया हुआ था, जहां वरिष्ठ नेताओं की निगरानी में सभी पर कड़ी नजर रखी जा रही थी।

कांग्रेस का रणनीति शिविर: कांग्रेस ने भी अपने जीत कर आए पार्षदों को सुरक्षा घेरे में जयपुर के बाहरी इलाकों के होटलों में ठहराया था, ताकि कोई भी विरोधी खेमा संपर्क न साध सके।

सीधे निकाय मुख्यालय पहुंचीं बसें: 21 सितंबर की सुबह 9 बजे के आसपास लग्जरी बसों के जरिए पार्षदों को सीधे मतदान केंद्रों (संबंधित नगर परिषद व पालिका भवनों) पर उतारा गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बाहर का कोई भी अनधिकृत व्यक्ति वोटिंग परिसर के आसपास न आ सके।

जयपुर नगर निगम में आज वोटिंग क्यों नहीं?

कई नागरिकों के मन में यह सवाल है कि जयपुर नगर निगम में आज 21 सितंबर को महापौर (मेयर) पद के लिए चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक ईवीएम (EVM) में तकनीकी खराबी आने के कारण कुछ वार्डों के परिणाम अटक गए थे और री-पोल करवाना पड़ा था।

टेक्निकल स्नेग और री-पोल: जयपुर नगर निगम (साथ ही जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत पालिका) में ईवीएम की गड़बड़ी के चलते कुछ पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग और वोटों की गिनती प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी।

स्थगित हुई थी प्रक्रिया: परिणाम में देरी होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने जयपुर नगर निगम में मेयर चुनाव को तात्कालिक रूप से टाल दिया था।

25 सितंबर को होगा मेयर का फैसला: अब जयपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए 25 सितंबर 2026 को मतदान और मतगणना करवाई जाएगी। इसके लिए 19 सितंबर को ही नामांकन प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है, जहां बीजेपी से सुनील कोठारी और कांग्रेस से सुनीता मावर मुख्य दावेदार के रूप में आमने-सामने हैं।

चौमूं में बीजेपी का दबदबा, शाहपुरा में निर्दलीय बने 'किंगमेकर'

जयपुर जिले के 18 निकायों में राजनीतिक गणित हर जगह अलग और पेचीदा है। 14 सितंबर के पार्षद नतीजों के बाद की जमीनी स्थिति कुछ इस प्रकार है:

1. चौमूं नगर परिषद (45 वार्ड)

चौमूं में बीजेपी ने 45 में से 30 वार्ड जीतकर अपने दम पर स्पष्ट बहुमत का 23 का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया है। यहां बीजेपी का बोर्ड बनना और सभापति पद पर पार्टी प्रत्याशी का बैठना लगभग तय है। कांग्रेस यहां काफी पीछे रह गई है।

2. शाहपुरा नगर परिषद (55 वार्ड)

शाहपुरा में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला बना हुआ है। 55 वार्डों वाली शाहपुरा नगर परिषद में बहुमत के लिए 28 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है।

कांग्रेस के पास 23 पार्षद हैं।

बीजेपी के पास 20 पार्षद हैं।

12 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर आए हैं।

यहां 12 निर्दलीय पार्षद पूरी तरह से 'किंगमेकर' की भूमिका निभा रहे हैं। जो भी दल 5 से 6 निर्दलीयों को अपने साथ लाने में कामयाब होगा, उसी का सभापति बनेगा। इसी वजह से यहां क्रॉस वोटिंग और खींचतान का खेल दोपहर 2 बजे तक चरम पर रहने वाला है।

3. 16 नगर पालिकाएं (बस्सी, चाकसू, दुदू, कोटपूतली आदि)

बस्सी, चाकसू, जामवारामगढ़ और कालाडेरा जैसी अधिकतर नगर पालिकाओं में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है या बहुमत के बहुत करीब है। वहीं दुदू और सांभर जैसी पालिकाओं में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जहां-जहां स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां निर्दलीय पार्षदों की मांग काफी बढ़ गई है।

22 सितंबर को उप-सभापति और उपाध्यक्ष का चुनाव

आज 21 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद वोटों की गिनती होगी और शाम तक सभी 18 निकायों के नए सभापति और अध्यक्षों के नामों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा।

इसके ठीक अगले दिन यानी मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को इन सभी निकायों में उप-महापौर, उप-सभापति और नगर पालिका उपाध्यक्ष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। इसके बाद ही निकायों के नए बोर्ड का गठन पूर्ण रूप से माना जाएगा।

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Updated on:

21 Sept 2026 11:39 am

Published on:

21 Sept 2026 11:16 am

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