Jaipur Election Live Updates: सभापति-अध्यक्ष की घोषणा का काउंटडाउन, बाड़ेबंदी के बीच वोट डालने पहुंच रहे पार्षद, जानिए लेटेस्ट अपडेट्स 

जयपुर जिले के स्थानीय निकाय चुनावों में आज का दिन निर्णायक और हलचल भरा साबित हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक आज जयपुर जिले के कुल 18 नगरीय निकायों में सभापति और पालिका अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इनमें 2 नगर परिषद (चौमूं व शाहपुरा) और 16 प्रमुख नगर पालिकाएं (बगरू, बस्सी, चाकसू, दुदू, जामवारामगढ़, जोबनेर, कालाडेरा, कोटपुतली, फुलेरा, सांभर, लिंक रोड, किशनगढ़ रेनवाल, शाहपुरा ग्रामीण, विराटनगर आदि) शामिल हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जिसके तुरंत बाद निकाय मुख्यालयों में ही वोटों की गिनती कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव को राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले ग्रामीण और शहरी धरातल पर राजनीतिक दबदबे की बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।