Rajasthan Nikay Chunav : निकायों में अध्यक्ष-सभापति पद के चुनाव से ऐन पहले ‘हाईकोर्ट की एंट्री’, जानिए सख्त और राहत भरे आदेश

राजस्थान में 309 नगर निकायों के अध्यक्ष और नगर परिषद के सभापति पद के लिए होने जा रहे महत्वपूर्ण मतदान से ठीक 24 घंटे पहले राज्य के राजनीतिक और कानूनी गलियारों में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम देखने को मिला। आज सोमवार को प्रस्तावित मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले विभिन्न जिलों के प्रत्याशियों और पार्षदों के खिलाफ पुलिस FIR और संभावित गिरफ्तारी की आशंका वाले 6 अलग-अलग मामलों में रविवार के दिन छुट्टी होने के बावजूद राजस्थान हाईकोर्ट की दो अलग-अलग एकल पीठों ने रात 10:30 बजे तक विशेष सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश की विशेष अनुमति से बैठी न्यायाधीश नूपुर भाटी, न्यायाधीश कुलदीप माथुर और न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की पीठ ने जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक और वोटिंग अधिकार की रक्षा करते हुए परिस्थितियों की गंभीरता को समझा और याचिकाकर्ताओं को दंडात्मक कार्रवाई व गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की।