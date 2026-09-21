Public Ka Panna: कहीं मलबे में तब्दील स्कूल तो कहीं सड़कों पर कचरे का अंबार, बदहाली से बेहाल जयपुर

चार महीने पहले सरकारी बालिका स्कूल की जर्जर इमारत को जमींदोज कर दिया, उसका मलबा अब तक नहीं उठाया है। ऐसे में स्कूल परिसर और आस-पास का क्षेत्र मलबे, गंदगी और कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों के लिए यह मलबा अब रोज की परेशानी बन गया है। हवा चलने या वाहनों की आवाजाही के दौरान मलबा बार-बार सड़क तक जाता है, जिससे राहगीरों को निकलने में दिक्कत होती है। वहीं, लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण मक्खी-मच्छर पनप रहे हैं और आस-पास की नालियां भी मलबे व कचरे से जाम पड़ी हैं। स्कूल के पास से गुजरते समय बच्चों, बुजुर्गों महिलाओं को परेशानी होती है। लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया, अब तक समाधान नहीं हुआ। जर्जर भवन गिराने के चार महीने बाद भी मलबा उठाने की जिम्मेदारी तय ही नहीं हुई।

-चंदा शर्मा, हरमाड़ा गांव, थाने के सामने