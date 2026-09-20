RPSC SI Exam : राजस्थान में एसआई भर्ती पुनः परीक्षा की मॉडल उत्तरकुंजी जारी, आपत्ति शुल्क ₹100 प्रति प्रश्न

उन्होंने बताया कि नकल, फर्जी अभ्यर्थियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन, चेहरे की पहचान की गई और तलाशी ली गई। पेपर लीक के बाद 2021 की भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के चार साल बाद यह पुनः परीक्षा आयोजित की गई है। वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए 7,97,011 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3,83,097 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।पेपर लीक मामले की जांच विशेष अभियान समूह (एसओजी) को सौंपी गई थी, जो अब भी इसकी जांच कर रहा है। इस मामले में अब तक करीब 149 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।