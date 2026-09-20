Railway Update: राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: अलवर में तकनीकी कार्य के चलते बदलेगा कई ट्रेनों का संचालन

Alwar Train Update: उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अलवर स्टेशन यार्ड में फुट ओवर ब्रिज पर तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे की ओर से ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते 19 से 22 सितंबर 2026 के बीच कुछ रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों को मार्ग में निर्धारित समय से अतिरिक्त समय के लिए रेगुलेट किया जाएगा। एक ट्रेन अलवर स्टेशन के बजाय बाईपास लाइन से संचालित होगी।