Rajasthan Election: BJP MLA कुलदीप धनकड़ और Congress Ex MLA इन्द्रराज गुर्जर के बीच ‘हॉट टॉक’, पुलिस ने किया बीच-बचाव, जानिए वजह

जयपुर ग्रामीण जिले के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा नगर पालिका चुनाव के दौरान राजनीतिक माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब वर्तमान बीजेपी विधायक कुलदीप धनकड़ और कांग्रेस के पूर्व विधायक इंद्राज सिंह गुर्जर आमने-सामने आ गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की मौजूदगी के बावजूद दोनों कद्दावर नेताओं के बीच ज़बरदस्त बहस को मिली। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पावटा कस्बे में दोनों पक्षों के कार्यकर्ता सुबह से ही बड़ी संख्या में जमा थे। माहौल तब बिगड़ा जब बीजेपी और कांग्रेस के शीर्ष नेता अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मौके पर पहुंचे और वोटिंग प्रक्रिया को लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हो गई।