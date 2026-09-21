Jaipur Mayor Election: भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत, फिर मेयर बनाने का दावा क्यों ठोक रही कांग्रेस? जानिए Inside Story

जयपुर नगर निगम में मेयर पद की गद्दी हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और इंडियन नेशनल कांग्रेस (Congress) के बीच राजनीतिक दांव-पेच और शह-मात का खेल अब अपने चरम पर पहुंच गया है। जयपुर नगर निगम के कुल 150 वार्डों में से बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर 76 के मैजिक नंबर को पार करते हुए स्पष्ट और पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि कांग्रेस केवल 57 सीटों पर सिमट कर रह गई है। कागजों पर और आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व शहर अध्यक्ष सुनील कोठारी का मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके बावजूद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) मुख्यालय में हुई पहली रणनीति बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि 25 सितंबर को होने वाले गुप्त मतदान में 'चौंकाने वाले परिणाम' सामने आएंगे। इस दावे के पीछे की असली वजह, 15 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका, बीजेपी के भीतर की गुटबाजी और पर्दे के पीछे चल रहा क्रॉस वोटिंग का समीकरण है।