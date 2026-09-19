Jaipur Nagar Nigam Election : जयपुर मेयर के लिए BJP के सुनील कोठारी V/S Congress की सुनीता मावर, जानिए कौन-किसपर भारी?

जयपुर नगर निगम में अगले महापौर की कुर्सी को लेकर जारी सस्पेंस और राजनीतिक ड्रामे पर आखिरकार विराम लग गया है। नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने वरिष्ठ सांगठनिक चेहरे, वैश्य समाज के प्रतिनिधि और वार्ड 112 से नवनिर्वाचित पार्षद सुनील कोठारी को मैदान में उतार दिया। वहीं दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जयपुर शहर की दो दशक पुरानी दिग्गज नेत्री और वार्ड 118 की नवनिर्वाचित पार्षद सुनीता मावर पर दांव खेलते हुए मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है। सुनील कोठारी और सुनीता मावर ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपने-अपने नामांकन दाखिल किए। 78 पार्षदों के साथ बहुमत वाली भाजपा और 57 पार्षदों के साथ चुनौती दे रही कांग्रेस के इस मुकाबले ने जयपुर के सियासी पारे को उफान पर ला दिया है।