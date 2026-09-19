Rajasthan : ‘जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी’, गोविंद सिंह डोटासरा का सीएम भजनलाल से सीधा सवाल

Rajasthan : राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस सहित कई दलों को 21 सितंबर का इंतजार बेसब्री से है। इस वक्त प्रदेश में जो माहौल है उस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान की जनता को अब साफ-साफ समझ आ रहा है कि भाजपा ने यहां एक अक्षम और कमजोर #पर्ची_मुख्यमंत्री को क्यों बनाया है? जानकारी में आया है कि निकाय चुनाव में सत्ता का जो तांडव बीजेपी कर रही है, उसका वास्तविक संचालन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से आए कुछ नेताओं के हाथ में हैं, जो CMO में बैठे अधिकारियों के जरिए इसे अंजाम दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री सिर्फ उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं।