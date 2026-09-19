पति दुकान पर ले रहा था दवाई, बाहर स्कूटी पर बैठी थी पत्नी, अचानक गले पर झपटा बदमाश; जयपुर में चेन स्नैचिंग

जयपुर। राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा मार्केट में शुक्रवार शाम एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हो गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के साथ बाजार में खरीदारी करने आई थी। पति मेडिकल शॉप से दवा लेने चला गया और पत्नी बाहर स्कूटी पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे। एक बदमाश पैदल महिला के पास गया और पीछे से उसके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ ली। इसके बाद वह अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है।