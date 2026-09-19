TRAI के सख्त एक्शन से राजस्थान में भी राहत, स्पैम कॉल करने वालों के नंबर एक साल तक होंगे ब्लैकलिस्ट

अब तीन शिकायतों के साथ AI सिस्टम द्वारा नंबर फ्लैग होने पर भी कार्रवाई शुरू हो सकेगी। उपभोक्ता अपनी शिकायत के निपटारे के खिलाफ 15 दिनों के अंदर अपील भी कर सकेंगे। राजस्थान में जहां लोग पहले Truecaller पर निर्भर रहते थे, वहां अब सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों से राज्य में स्पैम कॉल्स की बाढ़ पर लगाम लगेगी और आम नागरिकों को रोजमर्रा की जिंदगी में राहत मिलेगी।