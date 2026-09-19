Jaipur ATM Robbery: बैंक का पूर्व कर्मचारी ही निकला 41.70 लाख की लूट का सरगना, दोस्त की प्रेमिका से 2 बार करवाई थी रैकी

जांच में सामने आया कि रक्षाबंधन के बाद बैंक खुलते ही आरोपी अंशु रैकी करने पहुंची थी, लेकिन भीड़ के कारण पहली कोशिश नाकाम रही। दोबारा रैकी कर वारदात को अंजाम दिया गया। रामनगरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार अंशु कुमारी के किराए के कमरे से 26.80 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं, मुख्य साजिशकर्ता पुष्पेंद्र मीणा, अंशु कुमारी का प्रेमी मस्तराम और साथी सुमित जंगम की तलाश में पुलिस टीमें करौली सहित अन्य जिलों में दबिश दे रही हैं। जयपुर के सांगानेर एसीपी दीपक खण्डेलवाल के अनुसार, फरार आरोपियों को जल्द दबोच लिया जाएगा।