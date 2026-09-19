Jaipur Nagar Nigam : मेयर इलेक्शन के लिए BJP कैंडिडेट फाइनल, जानें किस नाम पर लगी मुहर?

जयपुर नगर निगम के नए महापौर की दौड़ में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 112 से नवनिर्वाचित पार्षद सुनील कोठारी ने लगभग बाज़ी मार दी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने कोठारी के नाम पर एकराय बना ली है और बस औपचारिक घोषणा के ऐलान का इंतज़ार है। सूत्रों के मुताबिक़ पार्टी संगठन के स्तर पर अंतिम दौर की बैठकों के बाद सुनील कोठारी के नाम से नामांकन पत्र ले जाया गया है और वे दोपहर 3 बजे से पहले अपना पर्चा दाखिल करेंगे।