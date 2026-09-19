राजस्थान में महापौर-सभापति चुनाव से पहले बढ़ा तनाव, डोटासरा ने सरकार को दी गंभीर चेतावनी, जानें पूरा मामला

जयपुर . नगरीय निकायों में महापौर, सभापति और अध्यक्ष चुनाव से पहले पार्षदों को साधने की सियासत के बीच कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सत्ता और प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं।भरतपुर में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन और जैसलमेर के होटल में ठहरे बीकानेर के कांग्रेस पार्षदों के पास सीआईडी पहुंचने के आरोपों ने सियासी माहौल गरमा दिया है। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर गुरुवार को सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों को ज्ञापन दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने बानसूर, फतहनगर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर, कुचेरा, डेगाना और देवली-उनियारा समेत कई जगह पार्षदों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए। साथ ही सरकार को बहुत गंभीर चेतावनी भी दी है।