जयपुर में जंगलों से निकलकर अफसरों की VVIP कॉलोनी में घुसी फीमेल लेपर्ड, ‘ट्रेप केज’ में फंसी- लोगों ने ली राहत की सांस

जयपुर में झालाना के जंगलों से निकलकर इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करने वाले लेपर्ड की हलचल ने एक बार फिर वन विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अरण्य भवन के ठीक पास स्थित पॉश 'फॉरेस्ट कॉलोनी' में पिछले तीन सप्ताह से लगातार घूम रही एक मादा लेपर्ड को आखिरकार वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सफलता पूर्वक पिंजरे में कैद कर लिया है। वन अधिकारियों के बंगलों और वीआईपी रिहायशी इलाके के आसपास लेपर्ड का मूवमेंट बने होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। HoFF अरिजीत बनर्जी के निर्देशों के बाद एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत और उनकी विशेषज्ञ रेस्क्यू टीम ने इलाके में ट्रैप केज (पिंजरा) लगाया था, जिसमें देर रात यह मादा पैंथर कैद हो गई। सुबह लेपर्ड को सुरक्षित तरीके से आमागढ़ ले जाकर उसके प्राकृतिक आवास में रिलीज किया गया, जिससे इलाके के निवासियों और वन अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।