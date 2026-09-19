Jaipur Nagar Nigam Election: जिस सुनीता मेठी ने BJP को दिया सबसे बड़ा झटका, कांग्रेस ने उसे बनाया मेयर कैंडिडेट!

जयपुर के नगर निगम चुनाव में नतीजों के बाद भी राजनीतिक ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 150 सीटों वाली जयपुर नगर निगम में 78 वार्डों पर जीत दर्ज कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भले ही स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महापौर पद के लिए अपने उम्मीदवार उतारने की आखिरी दौर की कसरत तेज कर दी। इस पूरे सियासी घटनाक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वार्ड 110 से पहली बार पार्षद चुनी गईं सुनीता मेठी (Sunita Methi) अचानक जयपुर नगर निगम मुख्यालय पहुंचीं और महापौर पद के लिए अपना नामांकन फॉर्म लिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत मेयर प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर काउंटडाउन जारी है।