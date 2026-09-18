Jaipur Mayor Election : ज़बरदस्त ट्विस्ट! कांग्रेस ने जीतीं री-पोलिंग की सभी 4 सीटें- गड़बड़ाया BJP का गणित, जानें अब कौन बनेगा नया ‘जयपुर मेयर’?

जयपुर नगर निगम 2026 के लंबित चल रहे चार वार्डों के पुनर्मतदान के नतीजे घोषित होते ही गुलाबी नगरी की राजनीति में अचानक बड़ा मोड़ आ गया है। री-पोलिंग के बाद गुरुवार को आए नतीजों में चारों की चारों सीटें कांग्रेस के खाते में चली गईं। इस क्लीन स्विप के साथ ही कांग्रेस का आंकड़ा 53 से बढ़कर 57 हो गया है, जबकि भाजपा 78 सीटों पर टिकी हुई है और 15 निर्दलीय जीतकर आए हैं। हालांकि 150 सदस्यों वाले बोर्ड में भाजपा बहुमत के 76 के आंकड़े से महज 2 सीट आगे है, लेकिन 2019 के 'विष्णु लाटा कांड' के खौफ और कांग्रेस-निर्दलीयों के 72 के संयुक्त संख्या बल ने भाजपा की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अब मेयर पद के दावेदारों को लेकर भाजपा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारियों से लेकर दो केंद्रीय मंत्रियों की सीधी एंट्री हो चुकी है, जिससे जयपुर के मेयर का चुनाव पेचीदा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है।