18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर के नाहरगढ़ में महिला श्रमिक मौत मामले में नया खुलासा, इन 3 अफसरों की खुली पोल

Tiger Shivaji Attack: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघ शिवाजी के हमले में महिला श्रमिक की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में तीन अधिकारियों की लापरवाही मानी गई है और विभागीय कार्रवाई के साथ चार्जशीट की तैयारी की जा रही है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Sep 18, 2026

tiger shivaji attack case

ममाले की जांच रिपोर्ट वन विभाग को सौंपी गई (Photo-Patrika)

जयपुर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघ शिवाजी के हमले में महिला श्रमिक की मौत के मामले की जांच रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक अनूप के.आर. ने वन विभाग को सौंप दी है। रिपोर्ट में हादसे के लिए लापरवाही सामने आने पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जांच रिपोर्ट में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय गौरव कुमार, सहायक वनपाल एवं नाका प्रभारी प्रदीप कुमार और सहायक वनपाल एवं एनक्लोजर प्रभारी सोनू मीणा की लापरवाही मानी गई है। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है। घटना के बाद तीनों को एपीओ किया जा चुका है और अब चार्जशीट देने की तैयारी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान की व्यवस्थाओं में सुधार करने के साथ एनक्लोजर के हिसाब से स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है।

बाघ के हमले से महिला की हुई थी मौत

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 2 सितंबर को महिला गार्ड ने बाघ शिवाजी को बिना देखे डिस्प्ले एरिया में निकाल दिया था। इसके बाद शिवाजी ने डिस्प्ले एरिया के एनक्लोजर नंबर 16 में काम कर रही सात महिला श्रमिकों पर हमला करने का प्रयास किया। छह महिलाएं अपनी जान बचाने में सफल रहीं, जबकि एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

अभी तक नहीं मिली अतिरिक्त कार्यभार से मुक्ति

बाघ हमले की घटना को 15 दिन बीतने के बाद भी डीएफओ और एसीएफ को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त नहीं किया गया है। इसके चलते नाहरगढ़ जैविक उद्यान में व्यवस्थाओं से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। जबकि इनकी पोस्टिंग नाहरगढ़ की ही है। नाहरगढ़ की व्यवस्थाएं एक रेंजर द्वितीय के भरोसे ही चल रही है।

सवाल उठे तो जांच अधिकारी बदला, रिपोर्ट में देरी

घटना की जांच सात दिन में पूरी होनी थी। शुरुआत में जांच की जिम्मेदारी नाहरगढ़ जैविक उद्यान के एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत को दी गई थी। जांच अधिकारी को लेकर सवाल उठने के बाद जिम्मेदारी बदल दी गई। 8 सितंबर को जांच मुख्य वन संरक्षक अनूप के.आर. को सौंपी गई। इसी बदलाव के कारण जांच में देरी होने की बात कही जा रही है। गुरुवार सुबह जांच रिपोर्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरुण प्रसाद को सौंपे जाने की बात सामने आई है।

सीसीएफ ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार सख्त विभागीय कार्रवाई और व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा।

— अरुण प्रसाद, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वन विभाग

Rajasthan: कश्मीर की वादियों में 17 साल से छुपा था चरस तस्करी का आरोपी, मजदूर बन ANTF ने दबोचा

ये भी पढ़ें
bharatpur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 09:10 am

Published on:

18 Sept 2026 09:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के नाहरगढ़ में महिला श्रमिक मौत मामले में नया खुलासा, इन 3 अफसरों की खुली पोल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर अग्निकांड: ऊपर की दुकानों की तपिश से नीचे भी गर्म होने लगीं थीं दुकानें, पानी तक हुआ गर्म

jaipur fire heat from upper shops made lower shop
जयपुर

Jaipur Mayor Election : ज़बरदस्त ट्विस्ट! कांग्रेस ने जीतीं री-पोलिंग की सभी 4 सीटें- गड़बड़ाया BJP का गणित, जानें अब कौन बनेगा नया ‘जयपुर मेयर’?

jaipur mayor election bjp congress repoll results 2026 update
जयपुर

जयपुर में महल रोड के 3 चौराहे 21 सितंबर से सिग्नल फ्री, JDA ने 7 में से तीन यू-टर्न स्ट्रक्चर किए तैयार

jaipur mahal road 3 junctions to go signal free
जयपुर

Jaipur Fire: बड़ी चौपड़ का सेठी कॉम्प्लेक्स 13 घंटे तक धधकता रहा, करोड़ों का नुकसान; भवन मालिक के खिलाफ केस

Sethi Complex Fire Jaipur
जयपुर

Rajasthan Politics: ‘2-2 करोड़ की खरीद-फरोख्त’ के आरोप पर मंत्री बेढम का गहलोत पर पलटवार, 2020 की बाड़ाबंदी दिलाई याद

jawahar singh bedham attack on ashok gehlot
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.