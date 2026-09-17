Rajasthan: कश्मीर की वादियों में 17 साल से छुपा था चरस तस्करी का आरोपी, मजदूर बन ANTF ने दबोचा

आरोपी की तलाश में एएनटीएफ की टीम जयपुर से अनंतनाग पहुंची। टीम ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनी पहचान छिपाकर कभी बाइक राइडर तो कभी मजदूर के रूप में इलाके में घूमकर जानकारी जुटाई। आरोपी के घर और आसपास के संभावित ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी गई। करीब तीन दिन की मेहनत के बाद टीम को एक कार के संबंध में सुराग मिला। कार नजर आने पर टीम ने बाइक से उसका पीछा किया। कार एक घर के बाहर पहुंची और एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना देकर घर पर दबिश दी गई, जहां से हाजी को गिरफ्तार कर लिया गया।