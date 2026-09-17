सीकर का लाल अरुणाचल प्रदेश में शहीद, मौत की वजह का नहीं चला पता, शव देख पत्नी हुई बेहोश

सीकर। जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र की सिहोडी की ढाणी हनुमानसागर निवासी आर्मी जवान मुकेश कुमार जाट को गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अरुणाचल प्रदेश में जीआरईएफ आर्मी के टेक्निकल विभाग में तैनात जवान की पार्थिव देह गांव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। शव देखकर पत्नी सुनीता देवी बार-बार बेहोश होती रहीं। माता सीता देवी, पिता बहादुर सिंह और दादी गुमानी देवी भी रोते हुए बार-बार अपने लाल को देखने की बात कहती रहीं।