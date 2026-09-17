17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

सीकर का लाल अरुणाचल प्रदेश में शहीद, मौत की वजह का नहीं चला पता, शव देख पत्नी हुई बेहोश

अरुणाचल प्रदेश में तैनात सीकर के जवान मुकेश जाट की पार्थिव देह गांव पहुंची तो हर आंख नम हो गई। पत्नी सुनीता देवी शव देखकर बार-बार बेहोश होती रहीं, वहीं माता-पिता और दादी अपने लाल को आखिरी बार देखने के लिए बिलखते रहे। जवान की 4 साल पहले शादी हुई थी।
3 min read
Google source verification

सीकर

image

Kamal Mishra

Sep 17, 2026

mukesh kumar sikar

Sikar: शहीद मुकेश कुमार की तिरंगा यात्रा (फोटो-पत्रिका)

सीकर। जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र की सिहोडी की ढाणी हनुमानसागर निवासी आर्मी जवान मुकेश कुमार जाट को गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अरुणाचल प्रदेश में जीआरईएफ आर्मी के टेक्निकल विभाग में तैनात जवान की पार्थिव देह गांव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। शव देखकर पत्नी सुनीता देवी बार-बार बेहोश होती रहीं। माता सीता देवी, पिता बहादुर सिंह और दादी गुमानी देवी भी रोते हुए बार-बार अपने लाल को देखने की बात कहती रहीं।

जवान की अंतिम यात्रा में क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों ने अजीतगढ़ से ढाणी हनुमानसागर तक करीब 14 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर जवान को श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय और जवान मुकेश अमर रहे के नारों से पूरा रास्ता गूंज उठा। बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

बड़े भाई ने दी मुखाग्नि

अंतिम संस्कार के दौरान जवान के बड़े भाई सुभाष कुमार ने चिता को मुखाग्नि दी। सेना से साथ आए जवान सुमेर सिंह और झाबरमल सैनी ने जवान के पिता बहादुर सिंह को तिरंगा सौंपा। राजस्थान पुलिस के जवानों ने गॉड ऑफ ऑनर देकर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी।

जवान की पार्थिव देह घर पहुंचने पर पत्नी सुनीता देवी, माता सीता देवी, दादी गुमानी देवी, पिता बहादुर सिंह, भाई रामकिशन व सुभाष और बहन माया का रो-रोकर बुरा हाल था। परिजन एक-दूसरे को संभालते नजर आए। जवान की शादी करीब चार साल पहले हुई थी और उनकी ढाई साल की बेटी है।

मौत के कारण को लेकर परिजनों के सवाल

जवान की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर परिजनों और ग्रामीणों में सवाल बने हुए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मौत के कारण की स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। परिजनों का कहना है कि जवान का मोबाइल 5 सितंबर से बंद था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 5 और 6 सितंबर को उसके बैंक खाते से क्रमश: 5 हजार और 4 हजार रुपये निकाले गए।

ग्रामीणों और परिजनों ने सेना के अधिकारियों तथा जिला कलक्टर से जवान की मौत के कारणों का जल्द पता लगाने की मांग की है। वहीं उपलब्ध जानकारी में इन घटनाओं के बीच किसी संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि

अंतिम संस्कार में यूडीएच मंत्री के प्रतिनिधि अजय सिंह, उपखंड अधिकारी सौरभ भामू, तहसीलदार राकेश पूनिया, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुड़ी, थाना अधिकारी विजय सिंह, सिहोडी पंचायत प्रशासक सुंदरलाल भावरिया सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेता श्याम चौधरी, नीमकाथाना जिला सेवादल कांग्रेस जिलाध्यक्ष संयोग भावरिया और कांग्रेस नेता सुल्तान सिंह समेत अन्य लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

बताया गया कि शव की पहचान बैग और कपड़ों के आधार पर की गई, क्योंकि शव काफी पुराना होने के कारण पहचान में परेशानी हुई थी। जवान के बड़े भाई सुभाष कुमार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत हैं, जबकि परिवार के सदस्य खेती से जुड़े हैं।

Jaipur: रिश्वत लेने के लिए SHO ने अपनाया अनोखा तरीका, नोटों के नहीं लगाए हाथ, लेकिन चालाकी हुई फेल; ACB ने ऐसे खोली पोल

ये भी पढ़ें
Jaipur ACB Trap

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2026 07:29 pm

Published on:

17 Sept 2026 07:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर का लाल अरुणाचल प्रदेश में शहीद, मौत की वजह का नहीं चला पता, शव देख पत्नी हुई बेहोश

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर में 1 अक्टूबर से अग्निवीर भर्ती रैली: 13 हजार युवा दिखाएंगे जज्बा; अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी

sikar agniveer rally
सीकर

Sikar Politics: सीकर जिले के 14 निकायों में कांग्रेस ने भाजपा को दिया झटका, जानिए वोटों का पूरा गणित

jaipur civil lines bjp congress
सीकर

राजस्थान में नशे के कारोबार पर कसेगा शिकंजा, एक साल में 730 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त

Jalore, Rajasthan Anti Narcotics Task Force, ANTF crackdown Rajasthan, MD drug factory busted, Smack seizure news, Opium cultivation raid, Doda post seizure, Rajasthan drug trafficking network, Bhinmal crime news, Sanchore drug arrest, Sivana opium case, Bagoda MD factory raid, Karada drug factory, Rajasthan police, IG Vikas Kumar ANTF
सीकर

Success Story : सीकर के डॉ. सुरेश कुमार वर्मा ने रचा इतिहास, 51वीं बार नेट पास, 18 बार देश में किया टॉप

sikar suresh verma creat history 51 time qualified net 18 time top country
सीकर

सीकर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भारी बवाल, वार्ड 17 में हुई पत्थरबाजी; कई लोग घायल

Sikar Ward 17 Clash Image
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.