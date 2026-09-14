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सीकर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भारी बवाल, वार्ड 17 में हुई पत्थरबाजी; कई लोग घायल

Sikar Nagar Parishad Election Result: सीकर नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट सामने आने के बाद वार्ड 17 में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए
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सीकर

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Harshita Saini

Sep 14, 2026

Sikar Ward 17 Clash Image

सीकर के वार्ड 17 में हुई पत्थरबाजी

सीकर।नगर निकाय चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह सामने आ गए हैं और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वार्ड जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन नतीजे आने के साथ ही शहर में विवाद भी खड़ा हो गया। वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया।

किस पार्टी को मिले कितने वोट?

सीकर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल करते हुए कुल 65 वार्डों में से 38 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि भाजपा 22 वार्डों में जीती। इसके अलावा 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी और एक वार्ड में RLP उम्मीदवार ने जीत हासिल की। बता दें वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी तस्लीम ने निर्दलीय अर्शिन को हराकर जीत दर्ज की।

देखें किस वार्ड में कौन जीता?

वार्ड नंबरकौन जीतापार्टी
1रुखसार बानोकांग्रेस
2सैयद मकसूदकांग्रेस
3आबिद हसनकांग्रेस
4अब्दुल रसूलकांग्रेस
5अबरार अहमदकांग्रेस
6नीतू गाड़ियाभाजपा
7योगेंद्रकांग्रेस
8अनिशाकांग्रेस
9मुस्ताककांग्रेस
10तौकीरकांग्रेस
11यश जलधारीभाजपा
12अजयभाजपा
13दिलीप नायकभाजपा
14नीतूकांग्रेस
15जीपून खांकांग्रेस
16खुतीजाकांग्रेस
17तस्लीमकांग्रेस
18यूनुस खानRLP
19सूबेदौलतकांग्रेस
20शंभूदयालकांग्रेस
21भवानी सिंहकांग्रेस
22इंदर सिंहकांग्रेस
23जुबेर नाईकांग्रेस
24सरिताकांग्रेस
25रंजनानिर्दलीय
26पूनम कंवरभाजपा
27चतुर्भुज कुमावतभाजपा
28कंचन देवीभाजपा
29दीनदयालकांग्रेस
30असलम खाननिर्दलीय
31हनुमान दीक्षितभाजपा
32अशोक कुमार सैनीभाजपा
33गोपाल सैनीनिर्दलीय
34अशोक चौधरीकांग्रेस
35अशोक चौधरीभाजपा
36दिलसुख रायकांग्रेस
37सुबीताकांग्रेस
38निरमाकांग्रेस
39भरत सिंहकांग्रेस
40किरणकांग्रेस
41रेखाभाजपा
42शशिदेवीभाजपा
43बलराम सिंहभाजपा
44पुष्पा सैनीभाजपा
45गिरवर सिंहकांग्रेस
46मोनिकाभाजपा
47कोमल सैनीकांग्रेस
48सरोज सैनीभाजपा
49संतोषभाजपा
50सुबीताकांग्रेस
51सुनीलकांग्रेस
52मुकेशभाजपा
53सज्जनकांग्रेस
54सुशीलाभाजपा
55महेंद्र ओलाकांग्रेस
56इंद्रेशभाजपा
57रामावतारभाजपा
58दिनेश कुमारभाजपा
59राहुलकांग्रेस
60एजाज अहमदकांग्रेस
61माधव प्रसादकांग्रेस
62शारदाकांग्रेस
63मोहम्मद अकरम खत्रीनिर्दलीय
64मोहम्मद शोएब चौहानकांग्रेस
65माया देवीकांग्रेस

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Updated on:

14 Sept 2026 03:45 pm

Published on:

14 Sept 2026 03:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भारी बवाल, वार्ड 17 में हुई पत्थरबाजी; कई लोग घायल

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