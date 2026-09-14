सीकर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भारी बवाल, वार्ड 17 में हुई पत्थरबाजी; कई लोग घायल

1 रुखसार बानो कांग्रेस

2 सैयद मकसूद कांग्रेस

3 आबिद हसन कांग्रेस

4 अब्दुल रसूल कांग्रेस

5 अबरार अहमद कांग्रेस

6 नीतू गाड़िया भाजपा

7 योगेंद्र कांग्रेस

8 अनिशा कांग्रेस

9 मुस्ताक कांग्रेस

10 तौकीर कांग्रेस

11 यश जलधारी भाजपा

12 अजय भाजपा

13 दिलीप नायक भाजपा

14 नीतू कांग्रेस

15 जीपून खां कांग्रेस

16 खुतीजा कांग्रेस

17 तस्लीम कांग्रेस

18 यूनुस खान RLP

19 सूबेदौलत कांग्रेस

20 शंभूदयाल कांग्रेस

21 भवानी सिंह कांग्रेस

22 इंदर सिंह कांग्रेस

23 जुबेर नाई कांग्रेस

24 सरिता कांग्रेस

25 रंजना निर्दलीय

26 पूनम कंवर भाजपा

27 चतुर्भुज कुमावत भाजपा

28 कंचन देवी भाजपा

29 दीनदयाल कांग्रेस

30 असलम खान निर्दलीय

31 हनुमान दीक्षित भाजपा

32 अशोक कुमार सैनी भाजपा

33 गोपाल सैनी निर्दलीय

34 अशोक चौधरी कांग्रेस

35 अशोक चौधरी भाजपा

36 दिलसुख राय कांग्रेस

37 सुबीता कांग्रेस

38 निरमा कांग्रेस

39 भरत सिंह कांग्रेस

40 किरण कांग्रेस

41 रेखा भाजपा

42 शशिदेवी भाजपा

43 बलराम सिंह भाजपा

44 पुष्पा सैनी भाजपा

45 गिरवर सिंह कांग्रेस

46 मोनिका भाजपा

47 कोमल सैनी कांग्रेस

48 सरोज सैनी भाजपा

49 संतोष भाजपा

50 सुबीता कांग्रेस

51 सुनील कांग्रेस

52 मुकेश भाजपा

53 सज्जन कांग्रेस

54 सुशीला भाजपा

55 महेंद्र ओला कांग्रेस

56 इंद्रेश भाजपा

57 रामावतार भाजपा

58 दिनेश कुमार भाजपा

59 राहुल कांग्रेस

60 एजाज अहमद कांग्रेस

61 माधव प्रसाद कांग्रेस

62 शारदा कांग्रेस

63 मोहम्मद अकरम खत्री निर्दलीय

64 मोहम्मद शोएब चौहान कांग्रेस