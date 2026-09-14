सीकर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भारी बवाल, वार्ड 17 में हुई पत्थरबाजी; कई लोग घायल

सीकर के वार्ड 17 में हुई पत्थरबाजी
सीकर।नगर निकाय चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह सामने आ गए हैं और कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वार्ड जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन नतीजे आने के साथ ही शहर में विवाद भी खड़ा हो गया। वार्ड नंबर 17 में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग चोटिल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया।
सीकर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल करते हुए कुल 65 वार्डों में से 38 वार्डों में जीत हासिल की, जबकि भाजपा 22 वार्डों में जीती। इसके अलावा 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी और एक वार्ड में RLP उम्मीदवार ने जीत हासिल की। बता दें वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस प्रत्याशी तस्लीम ने निर्दलीय अर्शिन को हराकर जीत दर्ज की।
|वार्ड नंबर
|कौन जीता
|पार्टी
|1
|रुखसार बानो
|कांग्रेस
|2
|सैयद मकसूद
|कांग्रेस
|3
|आबिद हसन
|कांग्रेस
|4
|अब्दुल रसूल
|कांग्रेस
|5
|अबरार अहमद
|कांग्रेस
|6
|नीतू गाड़िया
|भाजपा
|7
|योगेंद्र
|कांग्रेस
|8
|अनिशा
|कांग्रेस
|9
|मुस्ताक
|कांग्रेस
|10
|तौकीर
|कांग्रेस
|11
|यश जलधारी
|भाजपा
|12
|अजय
|भाजपा
|13
|दिलीप नायक
|भाजपा
|14
|नीतू
|कांग्रेस
|15
|जीपून खां
|कांग्रेस
|16
|खुतीजा
|कांग्रेस
|17
|तस्लीम
|कांग्रेस
|18
|यूनुस खान
|RLP
|19
|सूबेदौलत
|कांग्रेस
|20
|शंभूदयाल
|कांग्रेस
|21
|भवानी सिंह
|कांग्रेस
|22
|इंदर सिंह
|कांग्रेस
|23
|जुबेर नाई
|कांग्रेस
|24
|सरिता
|कांग्रेस
|25
|रंजना
|निर्दलीय
|26
|पूनम कंवर
|भाजपा
|27
|चतुर्भुज कुमावत
|भाजपा
|28
|कंचन देवी
|भाजपा
|29
|दीनदयाल
|कांग्रेस
|30
|असलम खान
|निर्दलीय
|31
|हनुमान दीक्षित
|भाजपा
|32
|अशोक कुमार सैनी
|भाजपा
|33
|गोपाल सैनी
|निर्दलीय
|34
|अशोक चौधरी
|कांग्रेस
|35
|अशोक चौधरी
|भाजपा
|36
|दिलसुख राय
|कांग्रेस
|37
|सुबीता
|कांग्रेस
|38
|निरमा
|कांग्रेस
|39
|भरत सिंह
|कांग्रेस
|40
|किरण
|कांग्रेस
|41
|रेखा
|भाजपा
|42
|शशिदेवी
|भाजपा
|43
|बलराम सिंह
|भाजपा
|44
|पुष्पा सैनी
|भाजपा
|45
|गिरवर सिंह
|कांग्रेस
|46
|मोनिका
|भाजपा
|47
|कोमल सैनी
|कांग्रेस
|48
|सरोज सैनी
|भाजपा
|49
|संतोष
|भाजपा
|50
|सुबीता
|कांग्रेस
|51
|सुनील
|कांग्रेस
|52
|मुकेश
|भाजपा
|53
|सज्जन
|कांग्रेस
|54
|सुशीला
|भाजपा
|55
|महेंद्र ओला
|कांग्रेस
|56
|इंद्रेश
|भाजपा
|57
|रामावतार
|भाजपा
|58
|दिनेश कुमार
|भाजपा
|59
|राहुल
|कांग्रेस
|60
|एजाज अहमद
|कांग्रेस
|61
|माधव प्रसाद
|कांग्रेस
|62
|शारदा
|कांग्रेस
|63
|मोहम्मद अकरम खत्री
|निर्दलीय
|64
|मोहम्मद शोएब चौहान
|कांग्रेस
|65
|माया देवी
|कांग्रेस
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