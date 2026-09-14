Sikar Nikay Chunav Result : सीकर नगर परिषद चुनाव: 64 वार्डों में मतगणना जारी, यहां देखें कौन जीता-कौन हारा

Sikar Nikay Chunav Result : सीकर। नगर परिषद के 64 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। अब तक 12 वार्डों के परिणाम सामने आए हैं, जिनमें कांग्रेस ने 9 और भाजपा ने 3 वार्डों में जीत दर्ज की है। मतगणना पूरी होने के बाद नगर परिषद की सत्ता का तस्वीर स्पष्ट होगी।