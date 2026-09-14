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Sikar Nikay Chunav Result : सीकर नगर परिषद चुनाव: 64 वार्डों में मतगणना जारी, यहां देखें कौन जीता-कौन हारा

Sikar Nikay Chunav Result 2026: सीकर नगर परिषद के 64 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। मतगणना पूरी होने के बाद नगर परिषद की सत्ता का तस्वीर स्पष्ट होगी।
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kamlesh sharma

Sep 14, 2026

Sikar Nikay Chunav Result 2026

Sikar Nikay Chunav Result 2026 (Photo-Patrika)

Sikar Nikay Chunav Result : सीकर। नगर परिषद के 64 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। अब तक 12 वार्डों के परिणाम सामने आए हैं, जिनमें कांग्रेस ने 9 और भाजपा ने 3 वार्डों में जीत दर्ज की है। मतगणना पूरी होने के बाद नगर परिषद की सत्ता का तस्वीर स्पष्ट होगी।

सीकर नगर परिषद चुनाव में कुल 262 प्रत्याशी मैदान में हैं। खास बात यह है कि इस बार नगर परिषद चुनाव में एक भी डाक मतपत्र नहीं आया, जिसके चलते मतगणना सीधे ईवीएम से शुरू की गई।

Rajasthan Nikay Election Results Live

गर्ल्स कॉलेज में 12 टेबलों पर हो रही मतगणना

64 वार्डों के लिए वोटों की गिनती गर्ल्स कॉलेज के उत्तरी विंग स्थित कमरा नंबर 109 में की जा रही है। यहां कुल 12 टेबलों पर मतगणना हो रही है। चुनाव परिणामों के लिए कुल 25 राउंडमें वोटों की गिनती पूरी की जाएगी।

वार्डविजेतापार्टी
वार्ड 1रुखसार बानोकांग्रेस
वार्ड 2मकसूदकांग्रेस
वार्ड 3आबिदकांग्रेस
वार्ड 4अब्दुल रईसकांग्रेस
वार्ड 5अबरारकांग्रेस
वार्ड 6नीतू बगड़ियाभाजपा
वार्ड 7योगेंद्रकांग्रेस
वार्ड 8अनीशा बहलीमकांग्रेस
वार्ड 9मुस्ताककांग्रेस
वार्ड 10तौकीर खत्रीकांग्रेस
वार्ड 11यश जलधारीभाजपा
वार्ड 12अजयभाजपा

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Updated on:

14 Sept 2026 09:50 am

Published on:

14 Sept 2026 09:50 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Nikay Chunav Result : सीकर नगर परिषद चुनाव: 64 वार्डों में मतगणना जारी, यहां देखें कौन जीता-कौन हारा

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