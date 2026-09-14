Sikar Nikay Chunav Result : सीकर नगर परिषद चुनाव: 64 वार्डों में मतगणना जारी, यहां देखें कौन जीता-कौन हारा

Sikar Nikay Chunav Result 2026 (Photo-Patrika)
Sikar Nikay Chunav Result : सीकर। नगर परिषद के 64 वार्डों के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती नतीजों में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। अब तक 12 वार्डों के परिणाम सामने आए हैं, जिनमें कांग्रेस ने 9 और भाजपा ने 3 वार्डों में जीत दर्ज की है। मतगणना पूरी होने के बाद नगर परिषद की सत्ता का तस्वीर स्पष्ट होगी।
सीकर नगर परिषद चुनाव में कुल 262 प्रत्याशी मैदान में हैं। खास बात यह है कि इस बार नगर परिषद चुनाव में एक भी डाक मतपत्र नहीं आया, जिसके चलते मतगणना सीधे ईवीएम से शुरू की गई।
64 वार्डों के लिए वोटों की गिनती गर्ल्स कॉलेज के उत्तरी विंग स्थित कमरा नंबर 109 में की जा रही है। यहां कुल 12 टेबलों पर मतगणना हो रही है। चुनाव परिणामों के लिए कुल 25 राउंडमें वोटों की गिनती पूरी की जाएगी।
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|वार्ड 1
|रुखसार बानो
|कांग्रेस
|वार्ड 2
|मकसूद
|कांग्रेस
|वार्ड 3
|आबिद
|कांग्रेस
|वार्ड 4
|अब्दुल रईस
|कांग्रेस
|वार्ड 5
|अबरार
|कांग्रेस
|वार्ड 6
|नीतू बगड़िया
|भाजपा
|वार्ड 7
|योगेंद्र
|कांग्रेस
|वार्ड 8
|अनीशा बहलीम
|कांग्रेस
|वार्ड 9
|मुस्ताक
|कांग्रेस
|वार्ड 10
|तौकीर खत्री
|कांग्रेस
|वार्ड 11
|यश जलधारी
|भाजपा
|वार्ड 12
|अजय
|भाजपा
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