Sikar : ‘सरकार घबराई हुई है इसलिए निर्दलीय प्रत्याशियों को उठा रही है’, डोटासरा ने साधा BJP पर निशाना

परिसीमन को लेकर चल रही चर्चाओं पर डोटासरा ने कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ‘अबकै डोटासरा ने डाट द् यांगा।’ वे यह भी कह रहे हैं कि परिसीमन में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को एससी के लिए आरक्षित करवा देंगे। डोटासरा ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यदि परिसीमन में लक्ष्मणगढ़ सीट एससी के लिए आरक्षित होती है तो कांग्रेस अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को विधायक बनाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ का विकास किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगा।