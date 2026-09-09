Rajasthan Nikay Chunav : वोटिंग के बीच चुनावी हिंसा! BJP नेता पर हमले से हड़कंप, जानें पूरा मामला

राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी मतदान के दौरान उस समय अचानक भारी तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में बुधवार सुबह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार मनोज शर्मा अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ला रहे थे, तभी निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों से उनकी तीखी बहस हो गई और मामला देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया, जिसके बाद आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।