Rajasthan Nikay Chunav : वोटिंग के बीच चुनावी हिंसा! BJP नेता पर हमले से हड़कंप, जानें पूरा मामला

Sikar Lachhmangarh Municipal Poll - File PIC
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के लिए जारी मतदान के दौरान उस समय अचानक भारी तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में बुधवार सुबह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर दिया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार मनोज शर्मा अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ला रहे थे, तभी निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों से उनकी तीखी बहस हो गई और मामला देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया, जिसके बाद आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।
लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे मतदान के बीच सुबह-सुबह वार्ड विशेष के एक पोलिंग बूथ के पास अचानक दो पक्ष आमने-सामने आ गए।
भाजपा नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा अपनी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को वोट डलवाने के लिए पोलिंग सेंटर की ओर ला रहे थे। आरोप है कि वहां मौजूद निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों में जुबानी जंग शुरू हो गई।
देखते ही देखते धक्का-मुक्की शुरू हुई और निर्दलीय समर्थकों के गुट ने मनोज शर्मा पर हमला बोल दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई।
भाजपा नेता मनोज शर्मा पर हमले की खबर पूरे लक्ष्मणगढ़ कस्बे में फैल गई। घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय समर्थक मौके पर जमा हो गए।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के दावों के बीच खुलेआम पार्टी पदाधिकारियों पर हमले हो रहे हैं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने हमलावरों को चिन्हित कर तुरंत हिरासत में लेने के लिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
समर्थकों का आरोप है कि निर्दलीय प्रत्याशी हार के डर से मतदाताओं में दहशत फैलाकर वोटिंग की रफ्तार को धीमा करना चाहते हैं।
लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा था, लेकिन इस घटना के बाद संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
कुल मतदाता: लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कुल 51 हजार 554 मतदाता आज अपनी स्थानीय सरकार चुन रहे हैं।
कुल मतदान केंद्र: पूरे नगरपालिका क्षेत्र में 54 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
प्रशासनिक मुस्तैदी: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को खदेड़कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान जारी रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है।
सीकर जिले का लक्ष्मणगढ़ इलाका राजस्थान की राजनीति में हमेशा से खासा दबदबा रखता है। यहां नगरपालिका बोर्ड बनाने के लिए भाजपा और निर्दलियों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प माना जा रहा है। ऐसे में सुबह-सुबह हुई यह हिंसक झड़प चुनाव परिणामों के लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है।
भाजपा जहां अपने पुराने जनाधार को बचाए रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बागी और निर्दलीय प्रत्याशी कई वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखना और मतदाताओं को सुरक्षित माहौल में पोलिंग बूथ तक पहुंचाना अब स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है।
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