सीकर: कोचिंग से घर लौट रहा था सेना का जवान, 5-6 बदमाशों ने किया किडनैप; पत्नी से मांगे 10 लाख

सीकर. जिले के खंडेला में सोमवार रात सेना के जवान श्रीराम सिहाग के अपहरण का मामला सामने आया है। 32 साल के श्रीराम सिहाग एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। रात करीब 8 बजे केरपुरा बस स्टैंड के पास से वे कोचिंग खत्म कर लौट रहे थे। इसी दौरान 5-6 लोगों के उन्हें गाड़ी में ले जाने की बात सामने आई है। मौके पर श्रीराम की बाइक और हेलमेट भी मिले।