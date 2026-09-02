Rajasthan Crime: पति की हत्या कर रचाई दूसरी शादी, 3 साल तक पुलिस को देती रही चकमा; अब हुई गिरफ्तार

घटना के बाद आरोपिता पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदलती रही। पुलिस ने सूचना जुटाई तो सामने आया कि मंजू ने दूसरा विवाह कर लिया है व दूसरे पति के साथ अलग-अलग स्थानों पर रह रही है। पुलिस टीम ने नीमकाथाना, पंचलंगी, उदयपुरवाटी, गुढ़ागौड़जी, सीकर व खाटूश्यामजी क्षेत्र में तलाश की। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपिता को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंजू देवी (31) मृतक रविन्द्र सैनी की पत्नी है। वह मूल रूप से डूंगरवास निवासी है जो वर्तमान में उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र के देवीपुरा बनी में रह रही थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर क्राइम सीन भी रीक्रिएट कराया।