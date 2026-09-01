राजस्थान के IPS अमित बुडानिया के पिता की भीषण सड़क हादसे में मौत, टायर फटने से ट्रोले में जा घुसी कार

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर लिखा कि सीकर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया (IPS) के पिता महावीर प्रसाद के निधन हो जाने का अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक समाचार प्राप्त हुआ। इस दुःख की घड़ी में मैंने दूरभाष पर अमित बुडानिया से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया तथा अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।