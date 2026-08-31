राजस्थान निकाय चुनाव : नामांकन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी व समर्थकों पर नकाबपोश बदमाशों का जानलेवा हमला, 3 घायल

सीकर। राजस्थान के 309 निकायों में नामांकन का आज अंतिम दिन है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ माला पहनकर और नारेबाजी करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। इसी बीच सीकर जिले के फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आई है। नामांकन के दौरान कुछ बदमाशों ने एक पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से चुनावी माहौल के बीच हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।