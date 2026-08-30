Sikar Crime: खून से सने कपड़ों ने खोला राज, पहले दोस्त के साथ की थी पार्टी फिर कर दी हत्या

Blind Murder Case Reveal: सीकर के रींगस थाना इलाके के आभावास गांव में दो दिन पहले शराब के ठेके के पीछे युवक के शव मिलने के मामले का राजफाश हो गया है। युवक दीपक उर्फ कुलदीप की हत्या उसके ही गांव के युवक ने की थी। वारदात से पहले आरोपी ने दोस्त दीपक के साथ बैठकर शराब पी थी। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर लोहे के औजार से हमला कर हत्या करना स्वीकार किया है। हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन घटनास्थल से मिले साक्ष्यों ने पुलिस की जांच को सही दिशा दे दी।